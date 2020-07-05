Россия будет следить за ситуацией с размещением Украиной крылатых ракет «Нептун» на Черном и Азовском морях – сенатор

Россия следит за тем, как будет развиваться ситуация с размещением Украиной трех комплексов крылатых ракет «Нептун» на Черном и Азовском морях в 2021 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров.

О том, что эти ракеты могут «в минуты» снести Крымский мост, ранее заявил экс-глава СНБО Александр Турчинов.

«Эту информацию мимо ушей пропускать нельзя. А рассказывать о том, что ты поставил и откуда будешь разрушать — признак болтунов и ни на что неспособных вояк. Естественно, если что-то подобное будет, для всего есть контрмеры», — сказал сенатор.

Т.Мамсуров добавил, что если угроза станет реальной, то решение конфликта дипломатическим путем будет невозможно и придется действовать силовикам.