Небольшие отели получат субсидии на закупку санитайзеров и защитных масок

Речь идет о гостиницах, в которых не больше ста номеров. Об этом сказала глава Ростуризма Зарина Догузова – ее цитирует агентство ТАСС. Общая сумма, выделяемая на эти цели, не уточняется. Догузова также напомнила, что в рамках поддержки отрасли со следующего года стартует программа субсидирования процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых. С 1 июля туристов начали принимать почти 70 российских регионов.

