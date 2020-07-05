Подрядчик НАСА получил первый ракетный двигатель, способный заменить российские РД-180

Компания United Launch Alliance заключила договор с производителем Blue Origin, основанным миллиардером Джеффом Безосом. Отмечается, что двигатель не является серийным и пока будет использоваться для испытаний вместе с ракетой-носителем. Двигатель РД-180 был выпущен в середине 1990-х и в том числе поставляется на экспорт в США. Газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон не сможет отказаться от импорта из России как минимум до 2025 года.
2020-07-05T14:06:20+03:00
2020-07-05T14:06:20+03:00
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14:06, 05 июля 2020
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