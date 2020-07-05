Российским регионам выделят больше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест

Деньги планируют взять из резервного фонда правительства.

Правительство планирует частично компенсировать регионам расходы на выплату зарплат сотрудникам при создании временных рабочих мест. Распоряжение о выделении денег подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Как уточняет агентство «Прайм», людям, обратившимся в службы занятости, предложат работу в нескольких сферах: транспорте, строительстве, агропромышленном комплексе, ЖКХ и ряде других. Кроме того, сотрудники предприятий, которых перевели на неполную занятость из-за кризиса, смогут получить дополнительную временную работу. Правительство рассчитывает, что эти меры позволят временно трудоустроить больше 80 тысяч человек.

В июне сообщалось, что безработица в России выросла до максимума за восемь лет. Больше 4,5 миллионов человек в стране нигде не работают. Потрясением для рынка труда стала пандемия коронавируса, которая привела к временному закрытию многих предприятий.

Между тем, в министерстве экономического развития прогнозируют, что уровень безработицы начнет снижаться уже со следующего года.