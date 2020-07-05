Поправки к Конституции, по мнению Владимира Путина, позволят избежать ошибок Советского Союза

В интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин», глава государства отметил, что в Основном законе СССР был заложен ленинский тезис о праве выхода республик из состава страны. Он назвал это пункт «миной замедленного действия».

Голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно официальным данным ЦИК, за изменение Основного закона проголосовали почти 78% россиян. Одной из основных поправок стало обнуление сроков Владимира Путина. Это позволит действующему президенту снова баллотироваться на пост главы государства.

