Петербургские писатели выступили в поддержку Псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Письмо опубликовали на сайте ПЕН-Клуба. Авторы письма писатели журналисты и переводчики в первую очередь обращают внимание на одно из основных доказательств обвинения. Это экспертиза, которая нашла в словах Светланы Прокопьевой признаки оправдания терроризма. Суд принял эту экспертизу не смотря на то, что в Хакасском госуниверситете, где ее якобы выполнили, назвали ее сфальсифицированной. Члены петербургского ПЕН-Клуба отмечают, что само преследование журналистки «ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество».

Напомним, уголовное дело против Прокопьевой возбудили после эфира на псковском «Эхе». Журналистка говорила о студенте который подорвал себя в длани ФСБ в Архангельске. Прокопьева предположила, что государство, используя насилие, само подталкивает молодежь к радикальным действиям. Обвинение запросило для Прокопьевой 6 лет колонии. Приговор объявят завтра.