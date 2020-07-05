Рэпер Канье Уэст снова заявил о планах баллотироваться в президенты США

Соответствующую публикацию известный музыкант оставил в Твиттере, не пояснив, в каком году намерен принять участие в кампании и от какой партии. В этом году сроки регистрации кандидатов уже истекли. Телеканал ABC News допустил, что слова артиста связаны с желанием привлечь внимание к его новому альбому. При этом Уэст уже не впервые говорит о намерениях занять кресло главы государства. Несколько лет назад он поддерживал Дональда Трампа, однако затем, как пишет журнал Forbes, изменил свою позицию.
2020-07-05T13:32:33+03:00
2020-07-05T13:32:33+03:00
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13:32, 05 июля 2020
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