Инвестиции в Новую Москву достигли полутора миллиардов рублей

За восемь лет власти столицы вложили в развитие территории 300 миллиардов, остальная часть приходится на долю бизнеса – об этом сказал мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах построили восемь станций метро, десятки школ и детских садов, поликлиник и больниц, а также свыше 200 километров автомобильных дорог.

Строительство жилья в Новой Москве, по данным градоначальника, сказалось на стоимости квадратного метра недвижимости в этих районах, подорожавшего в полтора раза.

