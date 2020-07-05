Бывший премьер самопровозглашенной ДНР спрогнозировал вхождение Донбасса в состав России

На съезде партии «Родина» в Санкт-Петербурге Александр Бородай высказал мнение, что это случится уже в скором времени и отметил, что де-факто Донецкая и луганская области уже являются частью России. Его цитирует сайт «Страна.ua». Одним из наиболее важных шагов в этом направлении, по словам Бородая, стало участие местных жителей с российскими паспортами в голосовании по поправкам к Конституции.

Ранее немецкая газета Der Spiegel писала, что Москва на переговорах потребует от Киева закрепить статус Донбасса в основном законе страны.