Из-за урагана в Красноярском крае один человек погиб и пятеро пострадали

Речь идет об обитателях палаточного городка, расположившихся на берегу озера Маслеево – сообщает пресс-служба регионального МЧС. Более десятка деревьев, поваленных стихией, задели палатки и автомобили отдыхающих. Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых запечатлены вырванные с корнем большие деревья и сильно разбитые машины.
2020-07-05T13:30:46+03:00
2020-07-05T13:30:46+03:00
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13:30, 05 июля 2020
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