Президент Украины поручил оснастить флот ракетным вооружением

По словам Владимира Зеленского, это будет главным фактором сдерживания. Ранее стало известно, что Киев разместит в Черном и Азовском морях новые ракетные комплексы «Нептун». Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов говорил, что эти комплексы способны уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Теймураз Мамсуров сказал «Эху Москвы», что Москва будет следить за развитием ситуации. Мамсуров отметил, что если угроза станет реальной, разрешение конфликта дипломатическим путем будет невозможно и тогда придется действовать силовикам.

