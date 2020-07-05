Владелец и руководство редакции газеты «Ведомости» отрицают трудовой конфликт с журналистами издания

Об этом говорится в ответе на ранее выдвинутые требования профсоюза сотрудников газеты о соблюдении «Кодекса редакции» и недопустимости цензуры выходящих материалов.

Иван Еремин, ставший в недавнем времени владельцем «Ведомостей», в своем комментарии требования профсоюза называет не столько позицией трудового коллектива, сколько «манифестом, основанный на эмоциях и страхах, состоящий из смутных угроз и расплывчатых обвинений в адрес главного редактора». Ранее профсоюз официально выдвинул в адрес Еремина ряд требований, в том числе не сокращать зарплаты и штат и гарантировать соблюдение этических и журналистских норм. В газете стали жаловаться на цензуру после прихода нового главреда Андрея Шмарова в конце апреля, часть из редакторов с оглаской уволилась. Журналисты предупредили о возможной забастовке. Еремин в своем ответе, говорит, что позиция профсоюза отражает настроения лишь четверти сотрудников редакции. При этом предмета для трудового конфликта ни владелец, ни генеральный директор газеты, по словам Еремина, не усматривают. Что касается содержательной стороны недовольства журналистов, то вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в прессе Иван Еремин необходимости не усматривает. В его ответе подчеркивается, что редакционная политика нового главного редактора действительно носит консервативный характер, однако цензуры в этом нет, а само ее появление – недопустимо.

Генеральный̆ директор «Ведомостей» Михаил Нелюбин ранее сообщил, что требования журналистов будут рассмотрены будут вынесены на ближайшем совете директоров, который, впрочем, запланирован лишь на сентябрь.