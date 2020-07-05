Три человека погибли в Кировской области при обрушении строящегося здания торгового центра

По факту трагедии уже заведено уголовное дело. Строящееся одноэтажное здание обрушилось в городе Зуевке Кировской области сегодня утром. По данным правительства региона, погибли три человека и еще один пострадал, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Все четверо – местные строители, передает агентство ТАСС со ссылкой на представителей властей. При этом ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали не три, а четыре человека.

По данным МЧС, площадь обрушения составила 250 квадратных метров. На месте работает больше 20 спасателей, медики, полицейские, а также сотрудники Следственного комитета. Строила торговый центр частная организация, сдать объект планировалось к осени. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которого погибли люди. Проверку также начала прокуратура.

По данным портала «Свой кировский», следователи уже пришли с обысками в офис строительной компании и изымают документы.