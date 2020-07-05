Количество заражений коронавирусом растет в Петербурге

Город уже почти неделю находится на верхней строчке ежесуточных списков по числу жертв эпидемии.

Чиновники пока не говорят о второй волне в Петербурге, но статистические графики уже как неделю идут наверх. Количество выявленных заражений коронавирусом снова увеличивается. Накануне диагноз официально поставили 275 пациентам. Хотя ещё недавно ежедневная цифра опускалась до двух сотен случаев. В Роспотребнадзоре рост заболеваемости объясняют тем что петербуржцы вышли на улицы и забыли о социальной дистанции. Отметим, что Петербург уже пятый день лидирует в общероссийской смертельной статистике. Накануне в городе зафиксировали ещё 42 случая. Всего в Петербурге зарегистрировано почти 1350 летальных исхода.

Общее число заразившихся коронавирусом в России тем временем превысило 680 тысяч. За последние сутки в стране были зарегистрированы еще более 6,5 тысяч новых пациентов – такие данные приводит оперативный штаб. Число жертв превышает 10 тысяч человек.