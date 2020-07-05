В Австрии убит россиянин, просивший политическое убежище

По некоторым данным, это уроженец Чечни Мамихан Умаров – он последовательно критиковал лидера республики Рамзана Кадырова.

43-летний россиянин, имя которого пока не называется, был убит выстрелом в голову накануне вечером возле торгового центра в пригороде Вены. Об этом сообщает местная пресса. Известно, что стрелявшего в городе Линц задержали спецназовцы, он не сопротивлялся. В полиции отмечают, что подозреваемый также оказался гражданином России. Его имя также не раскрывается. В правоохранительных органах пока не знают, что стало причиной преступления. Это будет выяснять австрийская контрразведка – земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление полиции. В российском посольстве в Вене пока не располагают официальном подтверждением убийства россиянина, сообщили там.

Между тем газета Österreich со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что следствие считает это убийство заказным. По данным изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел», которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров, который вел блог на платформе YouTube под названием «Анзор из Вены» и выступал критиком Рамзана Кадырова.

«Анзор из Вены» был популярным блогером в Чечне, поскольку неоднократно разоблачал чеченские власти. Об этом «Эху Москвы» рассказал член Комитета против пыток в Грозном Абубакар Янгульбаев. По его словам, именно за это его и могли убить. Янгульбаев заметил, что открыто об этом блогере власти Чечни не говорили, но неоднократно намекали, что за границей живет много людей, которые пытаются очернить Кадырова и его окружение.

Между тем, сам Мамихан Умаров был вынужден покинуть Чечню, так как во время Второй Чеченской кампании работал в МВД Ичкерии. Об этом он рассказал в интервью каналу «Свободный». Умаров также отмечал, что живет в Австрии под именем Мартин Бек. Он утверждал, то российские спецслужбы прямым образом связаны с покушением на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Это не первый раз, когда на открытых оппонентов главы Чечни совершаются нападения за рубежом. В феврале в Швеции атаковали чеченского блогера Тумсо, в том же месяце с сотней ножевых ранений во Франции был найден чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее называл Тумсо Абдурахманова, которому также угрожали власти Чечни, простым болтуном. Кадыров в прямом эфире своего Инстаграм-аккаунта отмечал, что в любой момент европейские спецслужбы могут обвинить Кадырова в том, что именно тот попытается расправиться с Тумсо. Тумсо Абдурахманов, также как и Анзор из Вены были вынуждены покинуть Чечню из-за своей деятельности и несогласием с политикой чеченских властей.