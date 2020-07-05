Z Архив новостей новости
5 15 6 1051
13:04, 05 июля 2020

В Австрии убит россиянин, просивший политическое убежище

По некоторым данным, это уроженец Чечни Мамихан Умаров – он последовательно критиковал лидера республики Рамзана Кадырова.

43-летний россиянин, имя которого пока не называется, был убит выстрелом в голову накануне вечером возле торгового центра в пригороде Вены. Об этом сообщает местная пресса. Известно, что стрелявшего в городе Линц задержали спецназовцы, он не сопротивлялся. В полиции отмечают, что подозреваемый также оказался гражданином России. Его имя также не раскрывается. В правоохранительных органах пока не знают, что стало причиной преступления. Это будет выяснять австрийская контрразведка – земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление полиции. В российском посольстве в Вене пока не располагают официальном подтверждением убийства россиянина, сообщили там.

Между тем газета Österreich со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что следствие считает это убийство заказным. По данным изданий «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел», которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров, который вел блог на платформе YouTube под названием «Анзор из Вены» и выступал критиком Рамзана Кадырова.

«Анзор из Вены» был популярным блогером в Чечне, поскольку неоднократно разоблачал чеченские власти. Об этом «Эху Москвы» рассказал член Комитета против пыток в Грозном Абубакар Янгульбаев. По его словам, именно за это его и могли убить. Янгульбаев заметил, что открыто об этом блогере власти Чечни не говорили, но неоднократно намекали, что за границей живет много людей, которые пытаются очернить Кадырова и его окружение.

Между тем, сам Мамихан Умаров был вынужден покинуть Чечню, так как во время Второй Чеченской кампании работал в МВД Ичкерии. Об этом он рассказал в интервью каналу «Свободный». Умаров также отмечал, что живет в Австрии под именем Мартин Бек. Он утверждал, то российские спецслужбы прямым образом связаны с покушением на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Это не первый раз, когда на открытых оппонентов главы Чечни совершаются нападения за рубежом. В феврале в Швеции атаковали чеченского блогера Тумсо, в том же месяце с сотней ножевых ранений во Франции был найден чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее называл Тумсо Абдурахманова, которому также угрожали власти Чечни, простым болтуном. Кадыров в прямом эфире своего Инстаграм-аккаунта отмечал, что в любой момент европейские спецслужбы могут обвинить Кадырова в том, что именно тот попытается расправиться с Тумсо. Тумсо Абдурахманов, также как и Анзор из Вены были вынуждены покинуть Чечню из-за своей деятельности и несогласием с политикой чеченских властей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 335 6 5941 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 150 6 11699 03.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 253 6 22458 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 307 6 29083 29.06
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 117 6 12221 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 185 6 37522 28.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11621 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Интервью Интервью

Марис Риекстиньш гость: Марис Риекстиньш чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации

Наши три государства были субъектом раздела сферы влияния между двумя режимами – между Сталиным и Гитлером. И то, что все это было сделано под ультиматумом, под военной угрозой в 40-м году, — это тоже ясно…

5 47 6 6223 04.07
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Новое в координатах русских политических шахмат (итоги «референдума») В действительности важно другое — с вступлением в силу нового квазизакона, меняется вес фигур на русской политической доске…

5 59 6 9718 08:00
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 57 6 9426 02.07
Интервью Культурный шок

Лия Ахеджакова гость: Лия Ахеджакова народная артистка России

Кирилл Серебренников – личность такого масштаба, что он даже в таком унижении и травле смог работать и делать блестящие спектакли. И его труппа, его студенты, они за это время сохранили театр. Я думаю, это театральное дело будет страшным уроком…

5 51 6 13653 28.06
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 50039 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 250 6 49853 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

«Не нужно объяснять, какое событие у нас в стране произойдет в этот день» ПФР отправит россиянам новые «путинские» выплаты утром 1 июля — в последний день голосования по поправкам…

5 54 6 33967 28.06
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 56 6 11744 30.06
Интервью Интервью

Армен Бениаминов гость: Армен Бениаминов вице-президент группы компаний «Чистая Линия»

Ответ Лаховой от производителя мороженого «Радуга»: Мы за семейные ценности Для нас радуга — это солнышко после дождя, красивейшее природное явление. Никакое сравнение с ЛГБТ-движением, с их символами мы, конечно, не знаем и знать не хотим. Это какое-то недоразумение…

5 72 6 16252 03.07

Популярное за неделю

Новости

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России Предполагаемого преступника задержали спустя несколько часов. Сопротивления он не оказывал…

5 17 6 16212
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 66 6 130690 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 1960 03.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 136 6 249696 30.06
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Приятно удивлён При всей непристойной агитации, при угрозах и принуждении избирателей, голосов Путину как минимум в Москве не хватает все равно. Столица хочет видеть нового президента…

5 90 6 220377 01.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8608978
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4544184

Сегодня в эфире