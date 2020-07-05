Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Телеканал «Аль-Арабия» передает, что часть снарядов, выпущенных системой залпового огня «Катюша», была перехвачена зенитными комплексами Patriot, другая часть упала в так называемой «зеленой зоне» Багдада. О пострадавших и погибших ничего не сообщается. По данным вещателя, за атакой стоят вооруженные проиранские ополченцы. В прошлом месяце иракская столица трижды подвергалась ракетным ударам.