Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Телеканал «Аль-Арабия» передает, что часть снарядов, выпущенных системой залпового огня «Катюша», была перехвачена зенитными комплексами Patriot, другая часть упала в так называемой «зеленой зоне» Багдада. О пострадавших и погибших ничего не сообщается. По данным вещателя, за атакой стоят вооруженные проиранские ополченцы. В прошлом месяце иракская столица трижды подвергалась ракетным ударам.
2020-07-05T12:35:11+03:00
2020-07-05T12:35:11+03:00
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12:35, 05 июля 2020
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