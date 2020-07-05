В США протестующие снесли еще один памятник Христофору Колумбу

Монумент в Балтиморе пал накануне, когда страна праздновала День независимости. Кроме того, пока президент Дональд Трамп выступал у Белого дома демонстранты сожгли американский флаг.

Накануне глава государства сказал, что не позволит «свергать статуи, стирать историю и попирать принципы». Он подписал указ, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за осквернение памятников.

Ранее были снесены или разрушены статуи Колумба и в других американских городах. Протестующие считают его причастным к геноциду и эксплуатации коренного населения США.