Цены на новостройки в большинстве российских городов-миллионников растут

Это происходит на фоне расширения программы льготного ипотечного кредитования и инфляционных опасений граждан, — пишет газета «Коммерсант». По данным профильного сайта ЦИАН, стоимость квадратного метра жилья на начало июля в среднем увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается, что возможности застройщиков в повышении ценника ограничены. Им приходится ориентироваться на заметное снижение доходов граждан, а также принимать во внимание то, что ажиотажный спрос, вероятно, скоро спадет.