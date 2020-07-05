Цены на новостройки в большинстве российских городов-миллионников растут

Это происходит на фоне расширения программы льготного ипотечного кредитования и инфляционных опасений граждан, — пишет газета «Коммерсант». По данным профильного сайта ЦИАН, стоимость квадратного метра жилья на начало июля в среднем увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом отмечается, что возможности застройщиков в повышении ценника ограничены. Им приходится ориентироваться на заметное снижение доходов граждан, а также принимать во внимание то, что ажиотажный спрос, вероятно, скоро спадет.
2020-07-05T12:34:26+03:00
2020-07-05T12:34:26+03:00
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12:34, 05 июля 2020
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