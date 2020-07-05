Расследованием убийства россиянина в Австрии занялась контрразведка

Об этом говорится в сообщении местной полиции. Следствие считает, что преступление носило заказной характер – передает издание OE24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в Австрии было найдено тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Местная пресса утверждает, что и убийца – его уже задержали, и жертва – уроженцы Чечни. Сайт «Кавказ. Реалии» убитый – блогер Мамихан Умаров, который критиковал Рамзана Кадырова. Информацию о стрельбе проверяет посольство в Вене.