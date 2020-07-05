Первый Гран-при Формулы-1 в этом сезоне стартовал в Австрии

Квалификацию выиграл финский гонщик из Мерседеса Валттери Боттас, который обошел чемпиона Льюиса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят будет стартовать 13-м.

Первая гонка Формулы-1 в сезоне 2020 года проходит на автодроме Red Bull Ring в австрийском Шпильберге. Поул-позицию выиграл финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который обошел своего коллегу по команде и заодно чемпиона британца Льюиса Хэмитона. Тройку лучших замкнул гонщик «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят из команды «Альфа Таури» показал на квалификации 13-е время, с этой позиции он и будет сегодня стартовать. Гонщик признал, что допустил пару ошибок, но готов показать хороший темп сегодня. Старт гонки в 16.10 по московскому времени. Как ожидается, она начнется с акции на стартовой решетке – пилоты договорились встать на одно колено в знак солидарности с протестующими против расизма. Более того, на гоночных автомобилях и машинах безопасности будет изображена радуга, правда организаторы подчеркивают, что это символ международного объединения во время кризиса. Напомню, что полный календарь серии на 2020 год до сих пор не обнародован, объявлено лишь, когда должны пройти первые 8 этапов – последний в Великобритании на трассе в Сильверстоуне 9 августа.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 12 июля в Австрии.