Суд арестовал бывшего вице-премьера правительства Дагестана по делу об убийстве учредителя газеты «Черновик»

Об этом сообщает издание «Кавказский узел». Следственный комитет предъявил Шамилю Исаеву обвинение в организации преступления.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте недавнего чиновника из Кавказской республики. Шамиль Исаев арестован на два месяца. По версии СК, он был организатором убийства основателя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова. Журналиста застрелили в 2011-м году неподалеку от редакции. 46-летний Камалов был одним из самых известных в Дагестане публицистов и возглавлял компанию «Свобода слова», которая является учредителем «Черновика». В Камалова было произведено 14 выстрелов. Дело об убийстве в свое время было дополнено обвинениями о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Ранее Шамиль Исаев уже был приговорен к 4,5 годам колонии по делу об особо крупной растрате. Суд установил, что бывший республиканский вице-премьер был причастен к хищению более 80 миллионов рублей, выделенных из бюджета на инфраструктурные проекты в Дагестане.

Родственники учредителя «Черновика» ранее заявляли о сомнениях в причастности Шамиля Исаева к убийству Камалова.