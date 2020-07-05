В Кировской области четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося торгового центра

Еще один рабочий пострадал – его достают из-под обломков. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство ТАСС. По его словам, одноэтажное здание возводил частный инвестор на своей территории, и имел на это все разрешения. По предварительным данным причиной ЧП могло стать нарушение при проведении строительных работ. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще 4 человека, их судьба пока неизвестна.