В Кировской области четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося торгового центра

Еще один рабочий пострадал – его достают из-под обломков. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство ТАСС. По его словам, одноэтажное здание возводил частный инвестор на своей территории, и имел на это все разрешения. По предварительным данным причиной ЧП могло стать нарушение при проведении строительных работ. Сообщается, что под завалами могут оставаться еще 4 человека, их судьба пока неизвестна.
2020-07-05T12:03:45+03:00
2020-07-05T12:03:45+03:00
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12:03, 05 июля 2020
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