Всемирная организация здравоохранения остановила испытания ряда препаратов от коронавируса

Рекомендацию отказаться от испытаний препаратов дал международный руководящий комитет так называемых тестов солидарности, которые направлены на разработку средства для лечения пациентов с COVID-19. Исследователи убедились, что гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, эффективность которого в борьбе с коронавирусом вызывала споры – а также антиретровирусные лопинавир и ритонавир не приводят к снижению смертности среди пациентов. Эти два препарата, обычно применяемых при лечении ВИЧ, Минздрав включал в списки рекомендуемых против коронавируса.

«Тесты солидарности» ВОЗ проводит с марта. В испытаниях приняло участие более 4,5 тысяч пациентов. В ходе них ранее выяснилось, что гидроксихлорохин может иметь опасные побочные эффекты, в частности вызывать проблемы с сердцем. Напомним, что этот препарат в качестве профилактики коронавируса принимал президент США Дональд Трамп, и как писало агентство Reuters, он оказывал давление на санитарные власти страны, чтобы лекарство допустили на рынок как средство для борьбы против инфекции.

США занимают первое место по количеству заразившихся. Россия – третье. За последние сутки в стране выявили чуть менее 7 тысяч новых случаев. Общее число приближается к 700 тысячам.