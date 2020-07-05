Захваченный на Урале схиигуменом Сергием монастырь открыли для посещения

Однако эту информацию опровергают некоторые паломники, которые в социальных сетях просят пока не приезжать в обитель. Тем не менее на сегодня намечена специальная экскурсия для журналистов. Об этом «Эху Москвы» рассказал выпускающий редактор портала E1.ru Иван Шестак. По словам Шестака, он намерен вместе с коллегами отправиться на эту экскурсию.

Ранее схиигумена Сергия, захватившего Среднееуральский женский монастырь, лишили сана. Несмотря на запрет епархии, он вернулся в обитель, отстранил настоятельницу и выставил охрану. Кроме того, Сергий записывает видеоролики для YouTube, в которых отрицает опасность коронавируса, а также критикует власть и церковь.

