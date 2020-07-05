Семьи американских дипломатов массово покидают Саудовскую Аравию из-за коронавируса

Газета The Wall Street Journal пишет, что, несмотря на удаленный режим работы, заразились уже как минимум 30 сотрудников посольства. Большинство из них не граждане США. Некоторые дипломаты обеспокоены тем, что власти королевства могут скрывать масштабы эпидемии и занижать число случаев заражения. По данным источников издания, комитет по иностранным делам Палаты представителей США получил соответствующее письмо от неизвестного адресата, после чего попросил Госдепартамент разрешить сотрудникам посольства покинуть страну.