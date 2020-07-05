Украина в следующем году разместит вооружения на Черном и Азовском морях

Речь идет о ракетах «Нептун», которые, как утверждают в Совете национальной безопасности Украины, могут «в минуты» снести Крымский мост.

«Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять», заявил украинской службе «Радио Свобода» назначенный в прошлом месяце командующим украинскими ВМС Алексей Неижпапа. По его словам, противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун» примут на вооружение, предположительно, в следующем году, всего будет развернуто три дивизиона — Два — на Черном море, один — на Азовском. Неижпапа сообщил, что испытания ракетного комплекса длились несколько месяцев и показали, «что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно». Он назвал Россию «главным врагом» Украины, с которым необходимо бороться не численностью армии, а с помощью технологий. Напомню, что год назад в Совете национальной безопасности Украины говорили, что «Нептун» способным «в течение нескольких минут» уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В Совфеде тогда ответили, что столкновение на море с российским морским флотом «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».

Об успешном испытании крылатых ракет комплекса «Нептун» украинские военные отчитались в середине июня.