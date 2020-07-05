Страховки от коронавируса не пользуются большим спросом у россиян

Участники рынка утверждают, что заработали на этом лишь символические суммы.

Несмотря на то, что тема коронавируса уже несколько месяцев остается на первом месте в мире, желающих застраховать себя на случай заражения оказалось совсем мало. Специальные полисы стали появляться у страховых компаний в середине марта, а пик спроса на них пришелся на апрель, после введения во многих регионах режима изоляции. При этом сборы страховщиков по таким предложениям все равно оказались сравнительно небольшими и составили от 1 до 10 процентов от общего объема взносов, пишет издание РБК. К примеру, «АльфаСтрахование» заработало на своей программе «Коронавирус.НЕТ» больше 200 миллионов рублей, но при этом сборы по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев превысили 9 миллиардов рублей за первый квартал. Другие участники рынка также признались, что их доход был небольшим.

По словам страховщиков, интерес к полисам от коронавируса падает на фоне улучшения статистика заболеваемости.