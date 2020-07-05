Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 680 тысяч

За последние сутки в стране были зарегистрированы еще более 6,5 тысяч новых пациентов – такие данные приводит оперативный штаб. Число жертв превышает 10 тысяч, выздоровели уже более 450 тысяч человек.
2020-07-05T11:01:48+03:00
2020-07-05T11:01:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:01, 05 июля 2020
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