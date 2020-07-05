За сутки в РФ умерли 134 человека с коронавирусом, за все время — 10 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, 42 человека умерли в Санкт-Петербурге, 24 — в Москве, 11 — в Подмосковье.

Между тем, число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6736, до 681 251. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6736 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2005 (29,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении. Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.