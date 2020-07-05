Хакеры не атаковали российские медицинские сервисы во время пандемии

Как рассказал агентству РИА Новости основатель компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, Илья Сачков, возможно это связано с «профессиональной этикой». По его словам, с начала распространения коронавируса в России, не было замечено ни объявлений об атаках на хакерских форумах, ни информации о заражениях компьютерных сетей. Ранее атакам подвергались лишь сайты мэра Москвы и городского правительства. Это происходило до старта проекта цифровых пропусков и в день запуска.