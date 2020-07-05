Хакеры не атаковали российские медицинские сервисы во время пандемии

Как рассказал агентству РИА Новости основатель компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, Илья Сачков, возможно это связано с «профессиональной этикой». По его словам, с начала распространения коронавируса в России, не было замечено ни объявлений об атаках на хакерских форумах, ни информации о заражениях компьютерных сетей. Ранее атакам подвергались лишь сайты мэра Москвы и городского правительства. Это происходило до старта проекта цифровых пропусков и в день запуска.
2020-07-05T10:31:51+03:00
2020-07-05T10:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 05 июля 2020
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