Более 30 человек погибли в Японии из-за проливных дождей

Ливни вызвали разлив рек и оползни на юго-западе островного государства. Как передает японское общественное телевидение, еще полтора десятка человек числятся пропавшими без вести. Почти половина жертв стихии – обитатели дома престарелых, который был затоплен наводнением.

По последним данным, свыше 200 тысяч человек получили предупреждение об эвакуации. Власти направили в зону бедствия дополнительно 10 тысяч военнослужащих, которые будут помогать спасателям. Между тем, по прогнозам местных синоптиков, дожди продолжатся еще несколько дней, однако их интенсивность уменьшится.