«Зенит» может досрочно стать чемпионом России

«Зенит» сегодня играет с «Краснодаром», который после перерыва только раз выходил на поле. Один матч с участием южан из-за пандемии отменили, а другой по той же причине перенесли, так что в сравнении с питерцами, которые никаких поблажек имени коронавируса не получили игровой практики у них явно недостаточно. Парадоксально, но шанс на золотой матч подарил «Зениту» полузащитник и лидер «Локомотива» Алексей Миранчук. Уже в добавленное время субботнего матча с «Сочи» путейцы получили право на пенальти, но Алексей попал в штангу. «Локомотив» сыграл вничью 0-0 и тем самым потерял очки. Теперь «Зениту» хватит победы для того, чтобы за оставшиеся туры его никто не мог догнать. При формате в 16 команд никто еще не становился победителем турнира так рано – за 4 тура до конца. Впрочем, если «Краснодар» не позволит сопернику короноваться, то «Зенит» сможет стать чемпионом дома.

Матч чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Зенитом» начнется в 20.30. трансляция на канале Матч ТВ.