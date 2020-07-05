Протестующие в США снесли памятник Христофору Колумбу

Инцидент произошел в американском городе Балтимор. Памятник первооткрывателю Нового Света был снесен во время празднования Дня независимости США. На статую Колумба накинули веревку и стащили с постамента, а затем толпа протестующих с криками докатила ее до городского порта и сбросила в воду. Об этом пишет местное издание The Baltimore Sun. Большой исторической ценности уничтоженный монумент не представлял – он был установлен лишь в 1984 году. При этом в Балтиморе есть другой памятник Колумбу, который считается старейшим в США, но его протестующие пока не тронули. Ранее протестующие снесли еще несколько статуй испанского мореплавателя, которого они обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Между тем, президент США Дональд Трамп не обошел вниманием протесты в своей речи по случаю Дня независимости. Он заверил, что не даст «озлобленной толпе» сносить статуи, стирать историю страны и попирать свободы. Участников беспорядков глава Белого дома назвал левыми радикалами, марксистами, анархистами и мародерами.

Ранее Трамп разрешил полиции арестовывать людей, разрушающих памятники. Также он подписал указ, вводящий долгие тюремные сроки для вандалов.