Украина разместит в Черном и Азовском морях новые ракеты «Нептун»

Ранее экс-глава Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов говорил, что эти комплексы способны уничтожить Крымский мост и российские военные корабли любого класса. В свою очередь запмред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров сказал, что столкновение на море с российским флотом «закончится крахом для ВМС Украины».

На позапрошлой неделе Киев отчитался об успешном испытании противокорабельных ракет. Разработчик оружия считает, что оно будет принято в течение 2 месяцев. Поставка в войска займет еще около года.