В Австрии убит гражданин России, просивший политическое убежище

Имя россиянина официально не названо, однако источники издания «Кавказ. Реалии» сообщили, что речь идет об уроженце Чечни и последовательном критике Рамзана Кадырова.

Газета Österreich сообщает, что преступление произошло накануне вечером возле одного из торговых центров в пригороде Вены — городе Герасдорф. Агентство АPA со ссылкой на силы правопорядка сообщает, что полиция задержала подозреваемого в убийстве в Линце. При задержании он не оказал сопротивления. Представитель властей Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер сообщил ТАСС, что подозреваемый также гражданин России. Об убитом известно со слов представителей местной чеченской диаспоры, интернет-издание «Кавказ.Реалии называет его имя – Мамихан Умаров, он вел YouTube-канал «Анзор из Вены». В соцсетях и различных интервью заявлял о себе, как о бывшем наемнике и называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Ичкерии, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся жестким критиком действующего главы Чечни Рамзана Кадырова. Задержать убийцу Умарова удалось, отследив транспортное средство, замеченное на месте преступления.

Ранее в европейских городах было совершено сразу несколько покушений на выходцев из Чеченской республики, критиковавших Рамзана Кадырова.

В феврале в Швеции было совершено нападение на блогера Тумсо Абдурахманова, а во французском Лилле с более чем сотней ножевых ранений был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый.