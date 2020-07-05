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09:33, 05 июля 2020

В Хорватии началось голосование на парламентских выборах

Как передает агентство ТАСС, основная борьба за полторы сотни депутатских кресел развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией «Перезагрузка», которую возглавляет основная оппозиционная сила – Социал-демократическая партия Давора Бернардича. Согласно последним социологическим опросам, политические оппоненты действующей власти смогут получить на пару процентов больше голосов, чем их противники.

Изначально выборы должны были пройти осенью, однако на фоне прогнозов, говоривших об ухудшении ситуации с распространением коронавируса, их было решено перенести.



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