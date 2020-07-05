Более 20 человек стали жертвами молний в Индии

Телеканал NDTV со ссылкой на местные власти передает, что еще около 30 жителей пострадали. Родственникам погибших выплатят компенсации. На прошлой неделе от ударов молний скончались еще более 100 человек. Как считают местные власти, основной причиной гибели является то, что люди, несмотря на предупреждения экстренных служб, остаются работать в полях и не укрываются во время грозы.
2020-07-05T09:32:32+03:00
2020-07-05T09:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 05 июля 2020
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