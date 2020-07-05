Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов то коронавируса

Речь идет о противомалярийном гидроксихлорохине и двух лекарствах, которые применяются при лечении ВИЧ. Как говорится на сайте ВОЗ, результаты исследований показали, что они почти не снижают смертность среди пациентов с коронавирусом.

По данным организации, в ходе тестирования обнадеживающие результаты показал лишь ремдесивир, изначально разработанный в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Пациенты, которые принимали этот препарат, поправлялись быстрее.