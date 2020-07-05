В Австрии был убит россиянин, просивший убежище в этой стране

Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Как сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, злоумышленник также гражданин России. О мотивах убийства пока ничего не говорится.

Тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено накануне вечером у одного из торговых центров. Местная пресса утверждает, что и убийца, и жертва – уроженцы Чечни. Однако официально это пока не подтверждается. Сайт «Кавказ. Реалии» убитый – блогер Мамихан Умаров, который критиковал Рамзана Кадырова.