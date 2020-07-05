Мемориал в честь подводников, погибших в Баренцевом море год назад, откроют сегодня в Петербурге

Торжественное открытие мемориала состоится на Серафимовском кладбище Петербурга там, где в обстановке секретности похоронили моряков. Они были приписаны к местной войсковой части. Доминантой мемориала станет многотонный кусок гранита в форме волны. Позже в городе появится Сквер покорителей глубин, а ряду петербургских школ уже присвоили имена погибших, кроме того в одном из районов Петербурга установили мемориальную доску. Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата произошла год назад. Подводники эвакуировали гражданского специалиста и, задраив люк, боролись с огнем. Все 14 человек погибли. Аппарат с ядерной энергоустановкой удалось поднять на поверхность. Погибшим присвоили звания Героев России и наградили Орденами Мужества.
2020-07-05T09:05:21+03:00
2020-07-05T09:05:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671421-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 05 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…