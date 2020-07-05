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09:05, 05 июля 2020

Мемориал в честь подводников, погибших в Баренцевом море год назад, откроют сегодня в Петербурге

Торжественное открытие мемориала состоится на Серафимовском кладбище Петербурга там, где в обстановке секретности похоронили моряков. Они были приписаны к местной войсковой части. Доминантой мемориала станет многотонный кусок гранита в форме волны. Позже в городе появится Сквер покорителей глубин, а ряду петербургских школ уже присвоили имена погибших, кроме того в одном из районов Петербурга установили мемориальную доску. Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата произошла год назад. Подводники эвакуировали гражданского специалиста и, задраив люк, боролись с огнем. Все 14 человек погибли. Аппарат с ядерной энергоустановкой удалось поднять на поверхность. Погибшим присвоили звания Героев России и наградили Орденами Мужества.



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