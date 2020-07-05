Во Пскове прошли одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Ее обвиняют в оправдании терроризма. Прокуратура затребовала шесть лет колонии общего режима. Завтра должны огласить приговор. Поводом для возбуждения уголовного дела стало мнение журналистки о причинах теракта в здании архангельского ФСБ, высказанное в 2018 году в эфире псковского радио «Эхо Москвы».

Дело Светланы Прокопьевой не должно остаться региональной псковской историей, — считает главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов. По мнению Смирнова, если бы прокурор не потребовал для Прокопьевой реального срока, дело не получило бы такой резонанс.