Под Веной застрелен россиянин, который просил политического убежища в Австрии

По данным полиции, 43-летнего мужчину убили выстрелом в голову около торгового центра в городе Герасдорф-бай-Вин. У него был российский паспорт. Спустя несколько часов был задержан подозреваемый. Сопротивления он не оказывал. В правоохранительных органах предположили, что оба – и преступник, и его жертва чеченцы. Мотивы преступления не называются.

Как пишет интернет-изднаие «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники, убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров. Он вел канал на YouTube под именем «Анзор из Вены» и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.