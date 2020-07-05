Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Об этом он написал в «Твиттере». Исполнитель не пояснил, какую партию намерен представлять. Он также не дал однозначно понять, идет ли речь о выборах этого года. Вместе с тем в его сообщение включен хэштег, касающийся планов на текущий год.

Уэст ранее не раз заявлял, что не исключает возможности включиться в борьбу за высший пост в стране. Он, в частности, допускал, что может участвовать в выборах в 2024 году.

Уэст входит в число самых популярных рэп-исполнителей в США. Он получил более 20 премий «Грэмми». Журнал «Форбс» в апреле признал певца миллиардером. Его состояние оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов.