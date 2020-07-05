В Хорватии стартовали парламентские выборы

Гражданам страны предстоит выбрать депутатов на следующие четыре года.

Необходимость в проведении внеочередных выборов в однопалатный хорватский сабор появилась после того, как в мае депутаты парламента проголосовали за самороспуск. Идея принадлежала правящей коалиции. По словам премьер-министра Хорватии и лидера Хорватского демократического содружества Андрея Пленковича, партия рассчитывает снова получить поддержку избирателей. Основным конкурентом правящей политической силы выступит Социал-демократическая партия президента Зорана Милановича.

Из-за пандемии коронавируса на выборах в Хорватии будут введены особые меры безопасности. Ранее сообщалось, что зараженным COVID-19 голосовать вообще не дадут, но затем Конституционный суд решил, что возможность отдать свой голос должны иметь все. Для больных коронавирусом будет предусмотрена сложная процедура голосования, при которой члены комиссий будут приходить к дверям зараженных.

В парламенте Хорватии заседает 151 депутат, большинство из них избираются по 10 избирательным округам.