Кузбасс отменил принудительную изоляцию для приезжих из некоторых регионов

В самой области значительную часть ограничений уже сняли.

Тем, кто приехал в Кемеровскую область из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Симферополя и Сочи больше не нужно соблюдать двухнедельный режим изоляции. Об этом в своём телеграмм-канале написал глава региона Сергей Цивилёв. Он отметил, что чиновники приняли это решение с учётом позиции главного санитарного врача по Кузбассу.

При этом, приезжие из других городов всё равно будут обязаны ограничить свои контакты с жителями Кемеровской области. Если они живут в этом регионе, то обязаны оставаться у себя дома, а если нет – то в обсервации.

В это время люди из Москвы и других перечисленных выше городов смогут посещать открывшиеся недавно кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, пляжи, спортивные залы и другие учреждения, которые уже вернулись к работе.

Всего в Кемеровской области выявили около 1800 случаев с коронавирусом. Ежедневный прирост составляет несколько десятков новых больных.