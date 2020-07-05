Министерство транспорта планирует привлечь средства россиян для строительства инфраструктурных объектов

Ведомство намерено предложить гражданам механизм, с помощью которого они смогут вкладывать личные средства в отрасль или отдельные строительные проекты. Идея обсуждалась на координационном совете по инвестициям, где прорабатывались различные варианты такого сотрудничества населения и бизнеса. Они могут принять формы инфраструктурных облигаций, которые могли бы приобретать желающие. По словам главы ведомства Евгения Дитриха механизм может напоминать тот, который уже работает в жилищном строительстве. Конкретные схемы, которые способны привлечь народные инвестиции, в настоящий момент прорабатываются специалистами. Подобные планы, кстати, существуют и в других отраслях экономики. Предварительные варианты министерство транспорта представит в июле.
2020-07-05T08:03:54+03:00
2020-07-05T08:03:54+03:00
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08:03, 05 июля 2020
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