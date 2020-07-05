Во Пскове два журналиста были задержаны на одиночных пикета в поддержку коллеги Светланы Прокопьевой

На главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина и сотрудника этого издания Владимира Капустинского составили протоколы о нарушении режима изоляции. Кроме того, Камалягину вручили обязательство о явке в понедельник для составления протокола, как на возможного организатора публичной акции.

Прокопьевой грозит 6 лет колонии по обвинению в оправдании терроризма из-за высказывании о теракте в архангельском управлении ФСБ. Завтра будет объявлен приговор.

Журналисты должны заступиться за свою коллегу, которая становится жертвой сфабрикованного дела, — считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Средствам массовой информации следует отменить в воскресенье стандартные эфиры и говорить только о деле Светланы Прокопьевой, — считает Рыбаков. Дело Прокопьевой Рыбаков называет политическим.