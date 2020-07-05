Автобусное сообщение между Петербургом и Карелией возобновляется с сегодняшнего дня

Оно было закрыто из-за карантина.



Государственное предприятие «Карелавтотранс» сообщило, что сегодня возобновляется рейс по маршруту № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец». Автобус отправляется из Петрозаводска в 21:30 и прибывает в Петербург в 05:20. Из Петербурга автобус выходит в 9:00 и прибывает в Петрозаводск в 16:15. Проезд между Петрозаводском и Санкт-Петербургом стоит 500 рублей. Для детей и студентов поездка выйдет еще дешевле. Также возобновляются маршруты некоторых частных перевозчиков.

Из-за эпидемии коронавируса межрегиональное сообщение в Карелии было запрещено с этой весны.