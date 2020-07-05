По меньшей 23 человека погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

Еще 29 пострадали. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на местные власти. Они обещали выплатить родственникам погибших компенсацию. Ранее из-за ударов молний в индийском штате Бихар погибли почти 130 человек.