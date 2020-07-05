По меньшей 23 человека погибли за сутки от ударов молний на севере Индии

Еще 29 пострадали. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на местные власти. Они обещали выплатить родственникам погибших компенсацию. Ранее из-за ударов молний в индийском штате Бихар погибли почти 130 человек.
2020-07-05T07:32:25+03:00
2020-07-05T07:32:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2671389-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:32, 05 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…