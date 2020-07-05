Один человек погиб, пятеро пострадали от падения деревьев на палаточный лагерь в Красноярском крае

Причиной случившегося стал сильный ветер и гроза. Это произошло ночью в сосновом бору на популярном месте отдыха жителей Дзержинского района — озере Маслеево. Люди в этот момент спали. Десятки деревьев упали на палатки и автомобили. Повреждено около 20 машин и 10 палаток. Последствия шторма на месте происшествия ликвидировали сотрудники МЧС и краевого учреждения «Спасатель».
2020-07-05T07:32:09+03:00
2020-07-05T07:32:09+03:00
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07:32, 05 июля 2020
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